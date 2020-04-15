شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى في حوالي أسبوع بفعل صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوع، وذلك بضغط من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك رغم توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% في العام الجاري بعد تسجيل نمو بنسبة 2.9% في العام الماضي.

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هذا، وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد كشفت اليوم عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 8.7% في الشهر الماضي، وهو الهبوط الأدنى شهرياً على الإطلاق.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.5 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.6% إلى 1740.2 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ الثامن من أبريل/نيسان، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1759.8 دولار وأقل سعر عند 1731.6 دولار.