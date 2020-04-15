الاقتصاد

الذهب يغلق عند أدنى مستوى في حوالي أسبوع بفعل صعود الدولار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى في حوالي أسبوع بفعل صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوع، وذلك بضغط من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.


يأتي ذلك رغم توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% في العام الجاري بعد تسجيل نمو بنسبة 2.9% في العام الماضي.

Advertisements


هذا، وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد كشفت اليوم عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 8.7% في الشهر الماضي، وهو الهبوط الأدنى شهرياً على الإطلاق.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.5 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.


وفي ختام التداولات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.6% إلى 1740.2 دولار  للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ الثامن من أبريل/نيسان، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1759.8 دولار وأقل سعر عند 1731.6 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يغلق عند أدنى مستوى في حوالي أسبوع بفعل صعود الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا