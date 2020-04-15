شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقلص مكاسبه لكنه يظل مرتفعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في اعقاب صدور بيانات ضعيفة دفعت المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في مارس/آذار الماضي بنسبة 8.7%، وهو أكبر تراجع شهري على الإطلاق.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم اعلى مليوني حالةن وتتصدر الولايات المتحدة جميع الدول من حيث الإصابات والوفيات.

Advertisements



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد كشف عن أنه ينوي إعادة تشغيل الاقتصاد وفتح المصانع والشركات في الأيام القليلة القادمة.



وعلى أثر ذلك، عارض حكام ولايات أمريكية قرار "ترامب"، ورح حاكم نيويورك "أندرو كومو" بأن هذا القرار غير دستوري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.5 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.