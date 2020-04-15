شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الفدرالي: انكماش حاد في الاقتصاد الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الاحتياطي الفدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، أن الاقتصاد الأمريكي سجّل انكماشاً حاداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وسط حالة الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد

وأظهر تقرير صادر عن البنك اليوم مؤشرات مبكرة على تدهور كبير في قطاعات الاقتصاد الأمريكي بعدما أُجبرت المصانع والمتاجر والمطاعم في جميع أنحاء البلاد على إغلاق أبوابها.

وقال البنك " إن التوقعات القصيرة الأمد تشير إلى مزيد من فقدان الوظائف خلال الأشهر المقبلة، وأن القطاعات الأكثر تضرراً بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق الإجباري، هي قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة باستثناء السلع الأساسية".

وأوضح التقرير أنه سُجل انخفاضات في التصنيع، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن منتجات الأغذية والأدوية شهدت طلباً قوياً، إلا أنها عانت من تأخيرات في الإنتاج بسبب إجراءات منع انتشار الوباء وعرقلة سلاسل الإمداد.