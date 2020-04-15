شكرا لقرائتكم خبر عن «التوصيل خلال المنع».. ضبط مستودع يُصنع «معقمات» مغشوشة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الفرق الرقابية للوزارة وفي إطار عملها الإعتيادي بالتحري والمتابعة والرصد، اشتبهت بوجود حالة غش تجاري، وقامت بعمل كمين محكم بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، تمكنت من خلاله من ضبط المستودع المخالف الذي تم تحويلة إلى معمل لتصنيع المعقمات من مواد مجهولة المصدر.
ومن خلال التحقق تبين بأن العمالة المخالفة تقوم بتوزيع المواد الأولية مجهولة المصدر من خلال تطبيقات التوصيل خلال فترة المنع، حيث تبين بأنه يتم تخزين هذه المواد في إحدى الشقق السكنية في الرياض، تستخدمها العمالة كمقر لتخزين المواد الأولية لتصنيع المعقمات، حيث تم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من المواد الأولية المغشوشة جاهزة للتوزيع.
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