شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تكشف حقيقة تأجيل مدفوعات النفط الخام والان نبدء بالتفاصيل

نفت شركة أرامكو السعودية ما تناولته بعض التقارير الإعلامية بشأن المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام. وأكدت أرامكو في بيان لها، أنها لم تقدم أي عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام.

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