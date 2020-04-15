2000 مليون لتمويل دعم الأمن الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني خصصت المملكة ملياري ريال لمبادرة جديدة لصندوق التنمية الزراعية، لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس صندوق التنمية الزراعية، المهندس عبدالرحمن الفضلي، إن هذه المبادرة تأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعمل على خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، ضمن المبادرات العاجلة التي أقرتها حكومة المملكة لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد «COVID-19».
مرحلتا المبادرة
- منتجات الأرز، السكر، فول الصويا، الذرة الصفراء
- منتجات أخرى حسب احتياجات السوق واستراتيجية الأمن الغذائي
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