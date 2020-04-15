شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الحاصلات: 50% من المحاصيل الزراعية يتم فقدها خلال نقلها من الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حلمى أبو العيش عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الرئيس التنفيذى لمجموعة سيكم ، إن 50% من المحاصيل الزراعية يتم فقدها خلال نقلها من الفلاح حتى وصولها إلى المصانع، مضيفا: "نحن نحتاج إلى دعم القطاع الزراعى فى مصر الذى يعتبر أساس القطاعات الصناعية من السلع المختلفة ولابد من توفير اللوجستيات الخاصة بالنقل وحماية المحاصيل الزراعية".

وأضاف أبو العيش خلال ندوة جمعية شباب الأعمال والمجلس التصديرى للصناعات الغذائبة عبر الفيديو كونفرانس ، أن مصر تستورد 50% من السلع الغذائية التى تحتاجها والتى تعتبر المحاصيل الزراعية هى أساس انتاجها ، ولابد من دعم الفلاح من خلال استراتيجية تدعم المزارع فى التمويل وتوفير الأراضى والطاقة والمياه والتكنولوجيا وغيرها ، خاصة وأن مصر ليس لديها الفرصة فى زيادة انتاجيتنا لعدم وجود مياة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى تأخذ كميات كبيرة من المياة .

Advertisements

وتابع قائلا : "لابد من تشجيع استصلاح الأراضى الصحراوية فى مصر ولابد أن تستوعب الحكومة والمسئولين أن استصلاح الصحراء لا يحتاج استغلال المصنع ونطلب منه دفع الملايين مقابل حصوله على الأرض خاصة أن استصلاح الصحراء سيقابله رفع انتاجية الغذاء فى مصر وتشغبل المئات من العمالة المصرية".

وأشار أبو العيش إلى أن جميع الدول تواجه تحديات كبيرة لم تحدث من 100 عام على الاقل ، ولابد من تيسير حركة التبادل التجارى ومنع توقفها مع الدول الأخرى ، من خلال ضخ المزيد من الصادرات للدول التى تحتاج للسلع وتالمنتجات المصرية ومنع توقفها حتى لا تتعامل الدول الأخرى بالمثل مع مصر فى منع توريد منتجات تحتاجها السوق المصرية خاصة وأننا نستورد 50% من احتياجات السلع الغذائية.