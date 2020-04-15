وزيرة التخطيط: مصر تجنى حاليا ثمار استثماراتها فى البنية التحتية التكنولوجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى كان في أفضل حالاته حتى 15 مارس قبل بدء وصول فيروس كورونا المستجد إلى مصر، موضحة أن صندوق النقد الدولى أكد أن اقتصاد مصر الوحيد الذى سيحقق نموا إيجابيا في المنطقة، لافتة إلى أن جائحة كورونا ضربت القطاع المالي بشكل كبير، وأنها أثرت على كل القطاعات داخل الدول المختلفة، بجانب امتداد رقعتها الجغرافية لتشمل كل دول العالم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك حالة من عدم اليقين تؤثر في الحالة الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين، لافتة إلى أن قطاعات الزراعة والصناعات الكيميائية والدوائية من القطاعات القادرة على الاستمرار.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن أزمة كورونا أعطت حالة من عدم الثقة في المستقبل بسبب تركيز المنتجين والمستهلكين على الأولويات والضرورات فقط، موضحة أن الدولة تجنى حاليا ثمار استثماراتها في البنية التحتية التكنولوجية.

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وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن أزمة كورونا تسببت في حالة من الركود على مستوى العالم بشكل كبير، موضحة أن المجلس القومى للأجور ينسق بين القطاعات لتحقيق مواءمة بين مستويات الأجور والأسعار، متابعة: نحاول دعم العمالة غير المنتظمة وإدخالهم في منظومة الشمول المالى.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة كورونا ستؤثر على أولويات رؤية مصر 2030، مستطردة: وضعنا أفضل أمام كورونا من دول كثيرة حول العالم والقادم أفضل.

وفى وقت سابق، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة المصرية استعدت لأزمة كورونا بعدة سيناريوهات، وهناك تخطيط للحكومة المصرية لإدارة الأزمة، مضيفة: "وضعنا توقعات النمو الاقتصادى مبكرا مع بداية ظهور فيروس كورونا".