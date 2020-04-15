شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للأغذية: لا يمكن وقف التصدير للأسواق حتى لا تعاملنا الدول بالمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إغلاق كل دولة على إنتاجها من مختلف السلع الغذائية أو غيرها من السلع الأخرى، تخوفا من أزمة فيروس كورونا ونفاذ المخزون الاستراتيجى فى الأسواق، قائلا إن إغلاق كل دولة على نفسها خطأ كبير ولابد أن يتعاون الجميع ويساهم بمنتجاته إلى دول أخرى تحتاجها لكل نكمل بعضنا الآخر والخروج من هذة الأزمة، مضيفا: مفيش حد فى العالم عنده كل حاجة والجميع لابد أن يتعاون ونستمر فى التبادل التجارى .

Advertisements

وأضاف "برزى" خلال الندوة التى عقدتها جمعية شباب الأعمال مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عبر الفيديو كونفرانس ، قائلا: "أنا متفائل بالقضاء على أزمة فيروس كورونا فى أقصر وقت ممكن مع تنفيذ الإجراءات التى تعلنها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية خلال هذة المرحلة"، موضحا أن الصناعة والقطاع الخاص لن يستطيعوا الاستمرار فى هذة الأزمة أكثر من 3 أشهر، خاصة وأن الخزانة العامة المصرية ليس لديها ما تضخه من أموال ضخمة مثلما يحدث فى الدول الأخرى، وطالب معلقا على تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ضرورة بث التفائل فى التصريحات التى تخص الحديث عن كوفيد 19، حتى تستطيع العمالة المصرية الاستمرار فى العمل ومنع وصول الخوف إليهم والامتناع عن الاستمرار فى العمل.

وأشار إلى أن توقف الصناعة سيؤدى إلى كارثة كبيرة فى قطاع الصناعات الغذائية والدواء، وهما القطاعين الأكثر تأثيرا فى السوق المحلى، وأن الأزمة الحالية لم نمر بها من قبل لأنها غير مبنية على أى خبرات فى التعامل معها، وتابع قائلا: أعمل فى قطاع الصناعات الغذائية منذ 35 عاما ومريت بأزمات مثل الإرهاب وتعويم الجنيه لكن عمرى ما مريت بأزمة تخص صحة الإنسان.