شكرا لقرائتكم خبر عن هانى برزى: التجارة الداخلية تتعامل بالكاش وقرار حدود السحب من المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، إن هناك مشاكل تواجه حركة التجارة الداخلية بسبب حدود السحب والإيداع التى فرضها البنك المركزى على الشركات، مطالبا بضرورة فتح السحب على الشركات التى تتعامل بالكاش فى كل تعاملاتها ، خاصة وأن التعاملات التجارية بالتحويلات البنكية قليل جدا فى نقل السلع فى السوق الداخلى.

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وأضاف برزى خلال اجتماع جمعية شباب الأعمال والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية عبر الفيديو كونفرانس ، أن معظم شركات الصناعات الغذائية تعمل بالكاش فى البيع اليومى لها ، فجميع التوريدات عن طريق سيارات النقل تتعامل بالكاش فكيف تحاسب الشركات السائقين فى ظل منع السحب لأكثر من 50 ألف جنيه للشركات وهو رقم قليل فى التعاملات التجارية ، كما أن الفلاح الذى يورد للشركات محاصيل زراعية يتعامل بالكاش ، قائلا أن نشاط القطاع كله مبنى على الكاش وليس التحويلات البنكية ، ونحتاج أولا لتغيير فكر الفلاح والمورد وسائقين الترلات قبل تطبيق القرار خاصة مع وقف حركات النقل التجارى حاليا .

وطالب برزى بضرورة أخذ آراء المجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية قبل إصدار أى قرار جديد حتى نخرج بالقرار الصحيح الذى يمنع من تضرر الشركات المصرية خلال الفترة الحالية من أزمة فيروس كورونا ، لافتا إلى أن الهدف من قرار البنك المركزى القضاء على السوق الموازى ولكن حتى نصل لهذة المرحلة لابد من منع التأثير على الشركات الغذائية واصفا القرار بالمتسرع .