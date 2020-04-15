شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 15 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 15 -4 -2020.



إيقاف تداول 17 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%. إيقاف تداول 17 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، المصرية لتطوير صناعة البناء، أوراسكوم للتنمية مصر، مجموعة عامر القابضة، جنوب الوادى للأسمنت، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الحديثة للمواد العازلة، عبر المحيطات للسياحة، مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الإسكندرية للخدمات الطبية، الدلتا للسكر، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المصرية للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، السويس للأسمنت.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ أسمنت سيناء، العالمية للاستثمار والتنمية، راية القابضة للاستثمارات المالية، مصر بنى سويف للأسمنت، الدلتا للسكر، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العبور للاستثمار العقارى، جنوب الوادى للأسمنت، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى.

البورصة تخسر 4.5 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 558.336 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.5 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 558.336 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 264 مليون ورقة مالية بقيمة 968.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26%، والعرب على 5.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.26%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.8 مليون جنيه، 236.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 53.7 مليون جنيه، 6 مليون جنيه، 264.1 ألف جنيه، 191.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 10342 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 11867 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 3889 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 713 نقطة.

وارتفعت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 13.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.15%

- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.594 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.99%

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- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.038 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.57%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 19.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.78%

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 3.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.39%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.645 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.69%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 25.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.67%

- مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.489 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.14%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.99%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 8.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%