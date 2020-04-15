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900 مليون حسومات فواتير كهرباء أبريل ومايو للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكدت وزارة الطاقة أن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تتضمن صرف 900 مليون ريال عن فواتير الكهرباء لهذه القطاعات من خلال تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لشهري (أبريل - مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، وذلك بميزانية قدرها 900 مليون ريال، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الحسابات المستفيدة من هذا الخصم أكثر من 1.7 مليون حساب.

وأوضحت أن الحزمة تضمنت السماح بشكل اختياري للقطاعات التجارية والصناعية سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداء من يناير 2021 مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة، ويستفيد من هذا الخصم أكثر من 1.6 مليون حساب.

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وقالت الوزارة إن التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرصه على استمرار الاستقرار الاقتصادي في المملكة بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فيروس كورونا.

تقديم خصم

حسم 30% على قيمة الفاتورة لـ(أبريل - مايو)

إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة

قيمة الحسم المتوقعة 900 مليون ريال

عدد الحسابات المستفيدة من الخصم 1.7 مليون

تأجيل السداد