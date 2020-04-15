تراجع بورصات الخليج بجلسة الأربعاء باستثناء صعود البحرين للجلسة الثانية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ عاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعه بنسبة 0.89% بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات، وواصلت بورصة قطر تراجعها بضغوط هبوط جماعى للقطاعات، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت للمرة الأولى هذا الأسبوع، وخسرت بورصة دبى 5.25 مليار درهم، فيما ارتفعت بورصة البحرين وحيدة للجلسة الثانية على التوالى.

بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك. بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.29% خاسراً 62.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4767.18 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.76% خاسراً 92.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5144.42 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% خاسراً 2.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4024.81 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.14%، خاسراً 5.53 نقطة ليغلق عند مستوى 3979.16 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 135.4 مليون سهم بقيمة 37.2 مليون دينار كويتى عبر 9615 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%.

وجاء سهم "شركة التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.14%، تليه شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 6.68%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 5.19%، فيما تصدر سهم "بنك الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.34% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 7.17%، ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 5.96%.



بورصة السعودية بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.89% خاسرا 60.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6813.67 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4% خاسرا 272.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6546.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 176.6 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفع 35 سهما، فيما تراجع 152 سهما.

وتراجع 19 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.20%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.42%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.77%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.02%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.35%.

وجاء سهم "بحر العرب"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم طباعة وتغليف بنسبة 6.88%، ثم سهم فيبكو بنسبة 3.26%، فيما جاء سهم "أسمنت الشرقية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 8.44%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.17%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 4.96%.

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بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% رابحاً 0.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1308.39 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.