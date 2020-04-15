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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات الخليج بجلسة الأربعاء باستثناء صعود البحرين للجلسة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ عاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعه بنسبة 0.89% بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات، وواصلت بورصة قطر تراجعها بضغوط هبوط جماعى للقطاعات، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت للمرة الأولى هذا الأسبوع، وخسرت بورصة دبى 5.25 مليار درهم، فيما ارتفعت بورصة البحرين وحيدة للجلسة الثانية على التوالى.
بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.29% خاسراً 62.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4767.18 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.76% خاسراً 92.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5144.42 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% خاسراً 2.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4024.81 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.14%، خاسراً 5.53 نقطة ليغلق عند مستوى 3979.16 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 135.4 مليون سهم بقيمة 37.2 مليون دينار كويتى عبر 9615 صفقة.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%.
وجاء سهم "شركة التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.14%، تليه شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 6.68%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 5.19%، فيما تصدر سهم "بنك الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.34% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 7.17%، ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 5.96%.
بورصة السعودية
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.89% خاسرا 60.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6813.67 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4% خاسرا 272.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6546.29 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 176.6 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفع 35 سهما، فيما تراجع 152 سهما.
وتراجع 19 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.20%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.42%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.77%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.02%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.35%.
وجاء سهم "بحر العرب"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم طباعة وتغليف بنسبة 6.88%، ثم سهم فيبكو بنسبة 3.26%، فيما جاء سهم "أسمنت الشرقية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 8.44%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.17%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 4.96%.
وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 2.9 مليون سهم بقيمة 317.1 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 13.5% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.97%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.65%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.34% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.80%.
فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.36% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.43%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.39%.
بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.87% خاسراً 77.88 نقطة ليغلق عند مستوى 8851.78 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 103.1 مليون سهم بقيمة 245 مليون ريال عبر تنفيذ 8343 صفقة، وتراجع 34 سهما، فيما ارتفع 10 سهما، واستقر سهم واحد.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.75%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.67%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.13%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%.
بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.20% خاسراً 42.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1896.91 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 591.3 مليون سهم محققة ما قيمته 328.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5714 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفعت 10 أسهم، فيما انخفض 24 سهما، واستقر سهم واحد.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.60%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.26%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 14.50%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.65%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.85%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم مصرف السلام البحرين قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 92.9 مليون ورقة بقيمة 62.1 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 1.62%.
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