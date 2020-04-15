شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء ..الذهب يهبط 14 جنيها للجرام بسبب جنى الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأخبار الاقتصادية اليوم عدد من الأحداث الهامة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، لعل أبرزها تراجع سعر المعدن النفيس عالميا ومحليا بصورة لافتة بالتزامن مع اتجاه جنى الأرباح، وإلى أبرز الأخبار الاقتصادية.

"التمثيل التجارى": أزمة كورونا أثرت على تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن أزمة كورونا ستؤثر على اكتمال تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وذلك بسبب تأجيل المفاوضات التى كان ينتظر إتمامها خلال الفترة الحالية لتحرير جداول السلع والخدمات بالاتفاقية، على أن تبدأ التنفيذ المفترض فى يوليو المقبل، منوها إلى أن إعلان دخول الاتفاقية حيز النفاذ منذ أشهر، وذلك للسماح للدول الموقعة عليها الحصول على موافقات برلماناتها وبالفعل، وافقت 27 دولة على الاتفاقية ولكن لم يتم اكتمال مفاوضات تحرير جداول السلع والخدمات.

رئيس جمعية رجال الأعمال: تصدير بطاطس لموريشيوس ومانجو لجنوب أفريقيا لأول مرة

قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر صدرت بطاطس بكميات ضخمة لدولة موريشيوس لأول مرة خلال هذا العام، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الحاصلات الزراعية التى تدخل أسواق جديدة لأول مرة مثل المانجو التى تم تصديرها لأول مرة لدولة جنوب إفريقيا، مضيفا أن الحاصلات الزراعية لأفريقيا تواجه مشكلة فى أنها دول منتجة للحاصلات وبوفرة ولذا ليس هناك طلب عليها، بالإضافة إلى طول رحلة شحن المنتجات إليها، وعدم توافرها فى بعض الأحيان، وحتى حال توافره تكون بتكلفة مرتفعة.

أزمة كورونا أثرت على تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن أزمة كورونا ستؤثر على اكتمال تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وذلك بسبب تأجيل المفاوضات التى كان ينتظر إتمامها خلال الفترة الحالية لتحرير جداول السلع والخدمات بالاتفاقية، على أن تبدأ التنفيذ المفترض فى يوليو المقبل، منوها إلى أن إعلان دخول الاتفاقية حيز النفاذ منذ أشهر، وذلك للسماح للدول الموقعة عليها الحصول على موافقات برلماناتها وبالفعل، وافقت 27 دولة على الاتفاقية ولكن لم يتم اكتمال مفاوضات تحرير جداول السلع والخدمات.

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هبوط الذهب 14 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، هبوط بقيمة 14 جنيها للجرام، بسبب هبوط أسعار الذهب عالمياً إلي 1711 دولارا بسبب اتجاه المستثمرين لجني الأرباح.وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 740 جنيها للجرام مع توقعات بمزيد من الهبوط خلال الساعات القادمة، في ظل اتجاه هبوطي المعدن النفيس.

وزير الاتصالات يتفقد عددا من مكاتب البريد فى ثالث أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجولة تفقدية في عدد من منافذ الهيئة القومية للبريد في محافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة انتظام سير العمل في ثالث أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"؛ وذلك للتأكد من تقديم الخدمة بأعلى كفاءة مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وفقا للخطة التي تم وضعها والتي شملت عددا من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمترددين على منافذ الهيئة المقدمة للخدمة؛ رافق السيد الوزير خلال الجولة عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، المصرية للاتصالات، بالم هيلز للتعمير، المجموعة المالية هيرميس القابضة، القلعة للاستشارات المالية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط عمليات بيع من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.