شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يشيد ببسالة قوات الشرطة فى مكافحة الإرهاب وينعى شهيد الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ببسالة قوات الشرطة فى التصدى لقوى الشر وإحباط أى مخططات إرهابية تستهدف قتل الأبرياء وترويع الآمنين والنيل من وطننا واستقراره ووحدته وسلامة مواطنيه، ناعيًا شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي، الذى استشهد أثناء أداء واجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

أكد وزير المالية، فى بيان له اليوم، أن مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تُثنينا: قيادة وحكومة وشعبًا عن استكمال مسيرتنا الوطنية فى البناء والتعمير والمضى نحو تحقيق التنمية، جنبًا إلى جنب مع استمرار جهود قوات الجيش والشرطة البواسل فى مكافحة الإرهاب، حتى يتم اجتثاثه من جذوره.

وزار محمود توفيق وزير الداخلية مساء اليوم المصابين من أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لعناصر الإرهابية كانوا يتخذون أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة.

واطمأن وزير الدخلية على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، مشيداً ببطولة رجال الشرطة فى التصدى للإرهاب الأسود، ومثمناً شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة، مما كان له الأثر فى إفشال مخططهم الإرهابى ومصرع 7 من تلك العناصر .

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ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة.. موجهًا كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شباباً يواجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الوطن.. ومتمنياً لهم الشفاء العاجل .