شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. انتظام العمل بمصانع حديد المصريين ببنى سويف وسط إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مصانع حديد المصريين المملوكة لاحدى المؤسسات الوطنية الكبرى العمل وسط اتخاذ كافة التدابير اللآزمة لوقاية العاملين من انتشار فيروس كورونا المستجد، من حيث التباعد بين العاملين وتوفير كافة المستلزمات والإجراءات الوقائية.

وقام رجل الأعمال أحمد أبو هشمية، بزيارة مصنع حديد المصريين ببنى سويف للاطمئنان على سير العمل، والتواجد مع العاملين أمام خطوط الإنتاج، لرفع الروح المعنوية لدى العاملين في ظل توفير كافة المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصنع، وتنظيم تشغيل ورديات العمل، وهو ما لاقى ارتياحا كبيرا لدى العاملين، وعدم تأثر معدلات الإنتاج كما كان قبل أزمة كورونا.

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