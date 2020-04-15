شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط محاولات إيجابية ليهاجم مستوى 20.15 الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك دون هذا المستوى ليبقى الضغط السلبي قائماً ومرجّحاً خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 18.00 الذي يمثّل محطتنا السلبية التالية، مع الإشارة إلى أن تأكيد اختراق 20.15 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو 22.07 مبدئياً.

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