شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج اليورو مقابل الدولار من الهدف السلبي 1.0840 ويرتد صعوداً بشكل ملحوظ ليتجه نحو مستوى 1.0966، ليعلق السعر بين هذين المستويين، ليمثّلا مفاتيح الاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى الأول سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر والتوجه نحو 1.0700 كمحطة تالية، بينما اختراق الثاني سيقود السعر للارتفاع وزيارة مستوى 1.1067 كهدف إيجابي أول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 15-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.