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التأمينات تحدد مواعيد الاستحقاق والصرف لدعم «ساند»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من دعم ساند وفقا للأمر الملكي الكريم القاضي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلى التقدم للمؤسسة لطلب الدعم عبر بوابتها الالكترونية www.gosi.gov.sa .

وبينت المؤسسة أن الاستحقاق سيكون ابتداء من الشهر التالي للشهر الذي تقدم فيه المشترك بطلب الصرف، مشيرة إلى أن آخر مهلة لاستقبال طلبات الصرف سيكون وفقا لموعد تقدم المنشأة بالطلب.

وذكرت أنه لكي يستحق المشترك التعويض المصروف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 26 أبريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 30 أبريل، وفي حال تأخر المنشأة أو المشترك عن هذه المواعيد فسيبدأ الاستحقاق ابتداء من الأول من شهر يونيو.

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وأشارت إلى أنه في حال استحقاق المشترك لصرف شهر مايو ولكي تتمكن المؤسسة من الصرف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 20 أبريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب الصرف قبل نهاية يوم 24 أبريل، وفي حال تأخر المشترك أو المنشأة عن هذه المواعيد فلن تتمكن المؤسسة من الصرف ابتداء من الأول من مايو، وسيتم صرف تعويض شهر مايو (في حال استحقاقه وفقا لما هو مذكور أعلاه) مع تعويض شهر يونيو، وذلك في الأول من شهر يونيو.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الالكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي طريقة تقديم المنشأة والمشترك طلب الحصول على دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا.

الاستحقاق في الأول من مايو

تتقدم المنشأة بطلب الدعم قبل نهاية يوم 26 أبريل

يتقدم المشترك بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 30 أبريل

في حال التأخر عن هذه المواعيد فسيبدأ الاستحقاق من 1 يونيو

الصرف في الأولمن مايو