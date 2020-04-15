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«معادن» تدعم صندوق الوقف الصحي بـ15 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلنت معادن عن مساهمتها بمبلغ 15 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة، في خطوة تعكس التزام معادن كشركة وطنية رائدة لصناعة التعدين بواجباتها وتعزيزا لدورها الرئيس في تجسيد القيم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السعودية في مواجهة هذه الأزمة، وذلك امتدادا لمساندة الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستشعارا لدورها في المسؤولية المجتمعية تجاه وطننا الغالي.

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وقال الرئيس التنفيذي لمعادن المهندس مساعد العوهلي «في هذه الظروف الصعبة، يتوجب علينا توحيد جهودنا أكثر من أي وقت مضى، ليساهم كل منا في حماية صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وهنا يأتي دور القطاع الخاص في المملكة في تجسيد قيامه بمسؤولياته تجاه المجتمع المحلي الذي يعد أحد أبرز ركائز النجاح الذي حققناه على مر السنين».

وأضاف العوهلي، نحرص على مواصلة عملياتنا طالما نحن متمكنون من ضمان صحة وسلامة كل فرد من أفراد فريق العمل، في إطار سعينا لمتابعة إنتاج المواد الأساسية مثل الأسمدة الفوسفاتية وصفائح الألمنيوم التي تساهم في تعزيز مكانة المملكة في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي، وتدعم قطاعات التصنيع الوطني، إلى جانب تعزيز أعمالنا ضمن سلاسل التوريد والإمداد العالمية.

يذكر أن معادن تواصل عملياتها التعدينية والصناعية التشغيلية في مختلف مناطق المملكة بما يتوافق مع أدق وكامل التعليمات والتوجيهات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية، مع تفعيل أعلى تقنيات العمل والإنتاجية عن بعد، ووجود أقل عدد ممكن من الموظفين، وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة، كما هو دوما معمول به في مناجمها ومصانعها ومنشآتها كافة.