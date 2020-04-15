شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعمق خسائره إلى نحو 8% عقب بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعمقت خسائرها في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت زيادة كبيرة في الأسبوع الماضي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بنحو 19.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا قدره 9.8 مليون برميل.



وفي سياق متصل، كشف معهد البترول الأمريكي أمس في بيانات أولية غير رسمية بأن مخزونات النفط ارتفعت بـ13.1 مليو برميل.

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وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.5 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وانخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 15:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 19.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 20.8 دولار وأقل سعر عند 19.2 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 7.9% إلى 27.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 30.3 دولار وأقل سعر عند 27.1 دولار.