شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة رجال الأعمال": 7 توصيات لدعم الصناعة أبرزها التسعير المرن لغاز المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أسامة جنيدى، 7 توصيات عاجلة للحكومة لتشجيع الاستثمار فى القطاع ودعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق منظومة مرنة لتسعير الغاز للمصانع.

وقال "جنيدى"، إن جمعية رجال الأعمال تتابع باستمرار أى مستجدات للوضع الحالى لقطاع الطاقة المصرى فى ظل أزمة كورونا الراهنة من خلال مناشدة المستثمرين والشركات لمخاطبة اللجنة فى حالة وجود أى مشكلات تواجه القطاع أو تساؤلات أو مقترحات لحلول المعوقات التى تواجه استمرار إنتاج الكهرباء والطاقة فى مصر.

وأضاف "جنيدى"، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه تم إعداد حزمة من المقترحات والتوصيات للنهوض بقطاع الطاقة ودعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية خاصة فى ظل الأزمة الراهنة للخروج بأقل الخسائر الاقتصادية.

Advertisements

وأوضح أن بين أهم توصيات المستثمرين والمنتجين فى قطاع الطاقة فى مصر، التأكيد على أهمية استمرار الدولة فى اتجاهها الصحيح بالتخلص الكامل من دعم الطاقة.

وأشار إلى أهمية الإسراع بحل مشاكل القطاع الخاص المستثمر فى مجالات إنتاج الكهرباء المختلفة خاصة التى تعتمد على رفع الكفاءة و تشجيع إستخدامات الغاز الطبيعى و الطاقات المتجددة بدلاً من الطاقات التقليدية و تفعيل المادة 46 من قانون الكهرباء للعام 2015 وتوحيد سعر الغاز الطبيعى لجميع المنتجين.

وشددت اللجنة على أهمية تطبيق منظومة مرنة لتسعير الغاز لدعم الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات، ومناشدة الشركات ورجال الأعمال بالألتزام بسداد فواتير الطاقة بانتظام حفاظاً على قطاع الكهرباء والغاز خاصة بعد تخفيض الأسعار للمصانع.

وناشدت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، وزارة الكهرباء بتعديل مفهوم التسعير للكهرباء بحيث يصبح المستهلك الأكبر هو من يحصل على المزايا الأكثر وليس العكس والتأكيد على أهمية استمرار الدولة فى إتجاهها الصحيح بإنشاء سوق حر للطاقة بكل مصادرها "غاز، كهرباء، وغيرها".