شكرا لقرائتكم خبر عن "التمثيل التجارى": أزمة كورونا أثرت على تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن أزمة كورونا ستؤثر على اكتمال تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وذلك بسبب تأجيل المفاوضات التى كان ينتظر إتمامها خلال الفترة الحالية لتحرير جداول السلع والخدمات بالاتفاقية، على أن تبدأ التنفيذ المفترض فى يوليو المقبل، منوها إلى أن إعلان دخول الاتفاقية حيز النفاذ منذ أشهر، وذلك للسماح للدول الموقعة عليها الحصول على موافقات برلماناتها وبالفعل، وافقت 27 دولة على الاتفاقية ولكن لم يتم اكتمال مفاوضات تحرير جداول السلع والخدمات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة تنمية العلاقات مع إفريقيا بجميعة رجال الأعمال المصريين، عبر فيديو كونفرانس تحت عنوان "كورونا يعيد رسم الاقتصاد العالمى تداعيات فيروس كورونا على القارة السمراء:"الفرص والتحديات"، بحضور وكيل أول الوزارة أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، ورؤساء المكاتب التجارية فى كل من كينيا، تنزانيا، غانا، جنوب إفريقيا، بهدف تحليل الوضع الاقتصادى فى الدول الأفريقية فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، كيفية التحرك لتعزيز الدور المصرى فى القارة الأفريقية فى ضوء المتغيرات العالمية وانحسار أدوار بعض الدول وتعظيم دول أخرى.

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ودعا عنتر، رؤساء المكاتب التجارية إلى موافات منظمات الأعمال مباشرة بكافة التقارير اللازمة نحو زيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية سواء المتعلقة بالفرص التصديرية والمنتجات التى يمكن تصديرها فى الوقت الحالى أو الوضع الحالى لاقتصاد تلك المكاتب، مشيرا إلى صعوبة عمل المكاتب فى الوقت الحالى فى ظل أزمة كورونا.

واتفق أحمد عنتر، مع حديث شريف الحبلى رئيس لجنة العلاقات مع أفريقيا بجمعية رجال الأعمال، على تأثر دول القارة السمراء بأزمة كورونا، وما يدعم ذلك تقرير البنك الدولى الأخير، بسبب أن جزء كبير من صادرات الدول الأفريقية مواد أولية، وستجد صعوبة فى الوقت الحالى، فى المقابل ستواجه نقص شديد فى مواد الإنتاج والمواد الطبية والحبوب وبعض المنتجات الأخرى.