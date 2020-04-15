شكرا لقرائتكم خبر عن اجازة مدفوعة الأجر لموظفى الاتحاد المصرى للتأمين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصري للتأمين إعتبار يومي الأحد والإثنين القادمين أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين به بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وقال الإتحاد في بيان له بهذه المناسبة: " نأمل ان يتم توحيد تلك الأجازة على مستوى قطاع التأمين المصرى".

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وسبق وأعلن الاتحاد المصري للتأمين أنه يمكن تجديد ترخيص السيارات وسداد الضريبة والتأمين الإجباري إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية المصرية، وخدمات الدفع الإلكتروني التابعة لشركة فوري، وذلك للمركبات المرخصة سابقاً (بخلاف الزيرو) والتي لا تحتاج إلي إجراء فحص فني "تاريخ فحصها من 2021 وحتى 2023"، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة المواطنين.

كما قامت 3 شركات تأمين مصرية بالإعلان عن أن وثائق التأمين على الحياة تشمل فيروس "كورونا كوفيد 19" ضمن تغطياتها الأساسية، وذلك حرصا من شركات التأمين على الوقوف بجانب الشعب المصرى فى حالة الأزمات.