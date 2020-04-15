شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد والبنك الدولى يشيدان بمبادرة مجموعة العشرين لتخفيف عبء الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي اليوم الأربعاء باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا، وقال مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة إن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو إلى 31 ديسمبر، مع إمكانية تجديده في 2021.

وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع المجموعة إن صندوق النقد يسعى "بشكل عاجل" للحصول على موارد جديد بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.

ووافقت أن مجموعة العشرين على تعليق خدمة الدين اعتبارا من 1 مايو حتى نهاية العام الجاري، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

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وفى وقت سابق انطلقت اليوم الأربعاء، برئاسة وزير المالية السعودية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، أعمال الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت عنوان "الاقتصاد العالمي ومعالجة جائحة "كوفيد-19"- وفق عكاظ.

يأتى الاجتماع فى إطار مواصلة مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية جهودها لاحتواء تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد العالمي، عبر حزمة من الإجراءات والحوافز المالية والضريبية التي أقرتها قمة قادة المجموعة في 26 مارس الماضي، وضمن هذه الجهود التي تشكّل في مجملها خارطة طريق لإنقاذ اقتصاد العالم خاصة الدول الأكثر فقرًا.