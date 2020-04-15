شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع استهلاك السولار لـ33 ألف طن بنسبة انخفاض 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئول بقطاع البترول، عن انخفاض معدلات الاستهلاك اليومية للسولار بنسبة تتراوح من 8 إلي 10%، لافتا إلى أن معدلات الاستهلاك الحالية للسولار بلغت حوالي 33 ألف طن يوميا .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن معدلات الانخفاض جاءت كنتيجة لتطبيق الاجراءااتت الاحتزارية لمواجة فيروس كورونا المستجد وتقليل حركة الافراد علي الطرق .

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، قد اجتمعت واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كوروناوبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

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- البنزين 95 بـ 8.50 جنيه للتر.

- البنزين 92 بـ 7.50 جنيه للتر.

- البنزين 80 بـ 6.25 جنيه للتر.

- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/ طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.