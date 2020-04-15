نوفاك: اتفاق خفض إنتاج النفط قد يجري تعديله خلال العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك اجتماعا حكوميا عبر الإنترنت أن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ينبغي أن يخضع لمتابعة مستمرة وأنه يمكن تعديله خلال العام.
وقال نوفاك خلال الاجتماع، الذي بثه التلفزيون وترأسه الرئيس فلاديمير بوتين، إن الطلب العالمي على النفط قد يهبط حوالي ثمانية ملايين برميل يوميا للعام 2020 بأكمله.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا اتفقوا مطلع الأسبوع على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو للتصدي لتراجع في الطلب جراء انتشار فيروس كورونا.
وقال نوفاك إن الاتفاق في مصلحة روسيا.
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