الاقتصاد

الذهب يتراجع مع جني المستثمرين للأرباح ومخاوف الركود تكبح الخسائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب العالمى اليوم الأربعاء، إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشان ركود اقتصادي عالمي كبير بسبب جائحة فيروس كبحت المكاسب.

 

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1715.02 دولار للأوقية، وفي الجلسة السابقة، قفز بما يصل إلى 1.9% لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1746.50 دولار.

 

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1% إلى 1748.60 دولار.

 

وقال جيفري هالي محلل أول للسوق لدى أواندا "الذهب يعزز المكاسب عند قمة نطاقه... لكن هناك الكثير من الضبابية في العالم والكثير من المعلومات المتضاربة والتي تدعم أيضا الذهب".

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وقال هالي إن هناك بعض عمليات جني الأرباح في الذهب وأضاف "الأسهم والذهب قفزا إلى تلك المستويات بفعل التحفيز الإضافي البالغ حجمه تريليوني دولار الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي".

 

ويميل الطلب على الذهب للاستفادة من تحفيز واسع النطاق من البنوك المركزية، إذ يُعتبر في العادة تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة. كما يقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2220.20 دولار للأوقية.

 

وتراجعت الفضة 1.6% إلى 15.55 دولار بينما تقدم البلاتين 0.8% إلى 780.93 دولار.

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