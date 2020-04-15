الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تهوي بفعل نتائج وبيانات اقتصادية باهتة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهوي بفعل نتائج وبيانات اقتصادية باهتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوت الأسهم الأمريكية 2% بعد دقائق من الفتح اليوم الأربعاء، بفعل تراجع قياسي في مبيعات التجزئة وتقارير قاتمة لنتائج الربع الأول من العام مما عزز التوقعات لأكبر تراجع اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

 

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 349.04 نقطة بما يعادل 1.46% إلى 23600.72 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 50.42 نقطة أو 1.77% ليسجل 2795.64 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 159.78 نقطة أو 1.88% إلى 8355.96 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تهوي بفعل نتائج وبيانات اقتصادية باهتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا