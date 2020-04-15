شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: زيادة إنتاج الكمامات والمطهرات الطبية 30% لمواجه كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن الشركات التى تنتج الكمامات والجونتيات الطبية والعادية والمطهرات ومواد التعقيم زودت إنتاجها بنحو 30% لتوفيرها للمواطنين خلال أزمة فيروس كورونا .

وتعمل العديد من شركات قطاع الأعمال فى إنتاج تلك المواد، منها شركات الغزل والنسيج، وشركات الادوية والمواد الكيماوية، إضافة لشركتى النصر لصناعة الكاوتشوك ناروبين والمحاريث والهندسة التى تستوردها .

وشدد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، على أهمية اتخاذ كافة شركات قطاع الأعمال العام للتدابير الاحترازية للحفاظ على العاملين من انتشار المرض مع العمل بنظام الورديات ومنع الاختلاط والزحام حرصا على عدم انتقال الفيروس، بجانب عدم تأثر العملية الإنتاجية وهو ما تنفذه كل شركات قطاع الأعمال العام حاليا .

Advertisements

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن شركات قطاع الأعمال العام حرصت على زيادة إنتاج كافة منتجات مواجهة كورونا حرصا على الحفاظ على سعرها فى السوق والذى زاد نتيجة الاحتكار، وتخزين المواد استغلالا للازمة في بعض الأوقات، موضحة أن الشركات وفرت المنتج للسوق دون تأخير بالرغم من زيادة الطلب للضعف تقريبًا .

وكانت شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال (النيل – العربية – النصر – ممفيس) قامت بزيادة الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا فى عبوات من 60 مللي إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلي تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميا سعة ‪110-200 مللى (للاستخدم الشخصى) بالإضافة إلى 20 ألف عبوة سعة 1 لتر.

وذلك في إطار توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام للشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من المطهرات والكحول الإيثيلي لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.