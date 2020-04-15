شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن بالجيزة: الكيلو بـ28 جنيها من المزرعة ويبدأ من 32 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15- 4-2020 استقرارا وفق الأسعار المعلنة بشعبة مصنعي الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة 28 جنيها للكيلو .

وقال سامح سيد، إن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 28جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-35 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة .

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وأضاف سيد، لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 30 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض 28 جنيها وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.

والجدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضحت أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع إنتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل .