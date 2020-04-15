الاقتصاد

الدولار الكندي ينخفض عقب قرار البنك المركزي حول مشتريات الأصول

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب قرار البنك المركزي المرتبط بالسياسة النقدية ومشتريات الأصول.


وكان البنك المركزي الكندي قد أعلن في وقت سابق اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، كما كشف البنك عن خطة لزيادة مشترياته من السندات والأوراق المالية الحكومية بشكل مؤقت.

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وذكر البنك المركزي في بيان رسمي بأنه سيعزز مشترياته من سندات البلدية إلى خمسين مليار دولار بالإضافة إلى دعم مشترياته من سندات الشركات إلى ما يصل لعشرة مليارات دولار.


ومن المنتظر دخول قرار البنك بزيادة مشتريات الأصول حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة لتوفير المزيد من التمويل والسيولة في أسواق المالي في مواجهة التجاعيات السلبية على الاقتصاد الكندي جراء فيروس "".


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 0.709، وسجل أعلى سعر عند 0.721 وأقل سعر عند 0.7079.

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