شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تنخفض بأكثر من 2% خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل الضغوط على أصول المخاطرة بالأسواق العالمية خاصة مع ورود المزيد من البيانات الاقتصادية التي تلمح إلى ركود عميق.



كان صندوق النقد الدولي قد كشف أمس في توقعاته بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش بنسبة 3% خلال العام الجاري من نمو بنسبة 2.9% في العام الماضي.



وتتعرض صناعة السيارات لركود شديد مع نقص الطلب على شراء المركبات عالمياً مما يضر بشراء المعادن والمكونات المستخدمة في الصناعة.

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ومن بين هذه المعادن البلاديوم الذي يستخدم بكثافة في صناعة السيارات خاصة في مكونات تقلل انبعاثات العوادم.



ووقع البلاديوم تحت ضغوط بعد ارتفاع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 99.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 2138.3 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2204.8 دولار وأقل سعر عند 2133.7 دولار.