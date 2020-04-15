شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 19 مليون برميل في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بنحو 19.2 مليون برميل إلى 503.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا قدره 9.8 مليون برميل.



وارتفعت مخزونات البنزين بـ4.9 مليون برميل إلى 262.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 6.3 مليون برميل إلى 129 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية بأن مخزونات النفط ارتفعت بـ13.1 مليو برميل.