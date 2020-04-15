شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الكندي يثبت الفائدة ويعزز حجم مشترياته من الأصول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك المركزي الكندي الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، كما كشف البنك عن خطة لزيادة مشترياته من السندات والأوراق المالية الحكومية بشكل مؤقت.



وأوضح البنك المركزي بأنه سيعزز مشترياته من سندات البلدية إلى خمسين مليار دولار بالإضافة إلى دعم مشترياته من سندات الشركات إلى ما يصل لعشرة مليارات دولار.



وسوف يدخل البرنامجان حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة لتوفير المزيد من التمويل والسيولة في أسواق المالي.