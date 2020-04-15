شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات مع هبوط الداو جونز بأكثر من 500 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة عززت القلق بشان الاقتصاد في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 8.7% خلال مارس/آذار، وهي النسبة الشهرية الأكبر عبلى الإطلاق حيث تراجعت مبيعات الوقود بنسبة 17.2%.

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وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أمس انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% في العام الجاري، كما أوقف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية.



ووجه "ترامب" بانتقادات لاذعة لمنظمة الصحة العالمية متهما إياها بالقصور في أداء دورها في مكافحة فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% (ما يعادل 530 نقطة) إلى 23421 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 2.1% (ما يعادل 176 نقطة) إلى 8337 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2.5% (ما يعادل 71 نقطة) إلى 2774 نقطة.