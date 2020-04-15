شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو أرامكو يتبرعون بـ 5.5 مليون ريال لمواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أطلق موظفو أرامكو السعودية حملة تبرع (سلال الخير)، التي انطلقت تحت شعار "بقاؤك في المنزل ضمان لسلامتك" والتي تستهدف مساندة الأيتام والأرامل لسد احتياجاتهم في ظل مواجهة تبعات فايروس كورونا المستجد، معظّمين بذلك تكامل دور الشركة في تحقيق التكافل المجتمعي واستشعارها للمسؤولية الوطنية.

ووصلت تبرعات موظفي أرامكو السعودية في هذه الحملة حتى الآن أكثر من 5,500 مليون ريال، تبرع بها أكثر من 15,500 موظف وموظفة . علمًا أن الحملة مازالت مستمرة.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إداريها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر إن برنامج تبرع الموظفين يهدف إلى خلق تأثير اجتماعي إيجابي، من خلال دعم جمعيات النفع العام المحلية والإسهام في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي. وتحفيزًا للموظفين لهذا العمل الإنساني النبيل ،مشيرا الى ان الشركة ستلتزم بدفع مبلغ مماثل لما يتبرع به الموظفون في هذه الحملة، حتى نتجاوز هذه الأزمة، بإذن الله، وبلادنا في أمان وازدهار، لنواصل مسيرتنا في النمو والعطاء".

وأوضح أن الحملة تهدف الى توفير سلال الخير لتشجيع الأسر على البقاء في المنزل، وتقديم المساعدة العاجلة للأيتام والأرامل في المملكة، ممن تأثرت حياتهم إثر تبعات أزمة فايروس كورونا المستجد. وتشمل تلك السلال: مواد غذائية أساسية، وأدوات الوقاية ونشرات توعوية ومواد تثقيفية حول التعقيم والنظافة، بالإضافة إلى نشرة من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" حول البرامج التي يقدمها المركز عن بعد، وإمكانية الدخول إلى تطبيق "عالم إثراء" من خلال رمز الاستجابة السريعة الذي يتيح للأطفال الوصول إلى 100 لعبة عبر الإنترنت. وتستهدف الحملة آلاف المستفيدين من الأفراد والأسر المحتاجة بما يُسهم في تحسين حياة هذه الفئات في المجتمع، وذلك من خلال عدد من الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المملكة مع إعطاء الأولوية للمناطق التي توجد بها حالات إصابة بفايروس كورونا ، مبيناً أنه سيتم توزيع سلال الخير من عائدات الحملة في جميع أنحاء المملكة.