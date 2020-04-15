شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهوي 2% بعد دقائق من افتتاحها والان نبدء بالتفاصيل

هوت الأسهم الأمريكية 2% بعد دقائق من الفتح اليوم الأربعاء بفعل تراجع قياسي في مبيعات التجزئة وتقارير قاتمة لنتائج الربع الأول من العام مما عزز التوقعات لأكبر تراجع اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 349.04 نقطة بما يعادل 1.46 بالمئة إلى 23600.72 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 50.42 نقطة أو 1.77 بالمئة ليسجل 2795.64 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 159.78 نقطة أو 1.88 بالمئة إلى 8355.96 نقطة.