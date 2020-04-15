شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل أدنى مستوى فى 18 عاما قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى 18 عاما، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي زيادة كبيرة فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 7.1% إلى مستوي 19.27$ الأدنى منذ شباط/فبراير 2002 ، من مستوى الافتتاح عند 20.74$، وسجل أعلى مستوي عند 20.90$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ، فقد الخام الأمريكي نسبة 7.6% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل الغموض المحيط باتفاق خفض الإنتاج العالمي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 13.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 10 نيسان/أبريل،فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 11.7 مليون برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 486 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 12.1 مليون برميل ، فى الزيادة الثانية عشر أسبوعيا على التوالي.

وتخمة المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ، تقلل من فرضية لجوء الحكومة الأمريكية إلى ملء المخزون الاستراتيجي النفطي استغلالا للأسعار الرخيصة للخام فى الوقت الحالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 13.0مليون برميل يوميا، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.