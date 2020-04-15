شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا انخفاض حاد فى مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر آذار/مارس منخفضة بمقدار 8.7% ،بأسوأ وتيرة انخفاض منذ عام 2008 ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انخفاض بمقدار 8.7% ، وعدلت القراءة السابقة إلى انخفاض بمقدار 0.4% من انخفاض بمقدار 0.5%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة انخفاض بمقدار 4.5% ، وأشارت التوقعات إلى انخفاض بمقدار 4.9% ، وسجلت القراءة السابقة انخفاض بمقدار 0.4% ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الأمريكي.