شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ،بفعل تجدد مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي ، عقب توقعات تسجيل الاقتصاد العالمي أكبر تراجع منذ فترة الكساد الكبرى فى ثلاثينات القرن الماضي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة الشهرية ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة انكماش الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.7 % إلى مستوى 99.59 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.82 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.82 نقطة الأدنى منذ 30 آذار/مارس الماضي.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، فى ظل موجة تعافي قوية سيطرت على معظم أسواق الأسهم العالمية.

بسبب جائحة فيروس كورونا قال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بمعدل 3% فى عام 2020 ، بعدما كان يتوقع فى كانون الثاني/يناير الماضي زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل 3.3% ، فى طريقه صوب تسجيل أكبر تراجع منذ فترة الكساد الكبرى فى ثلاثينات القرن الماضي.

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الأمر الذي جدد عمليات البيع المفتوحة مرة أخرى فى معظم أسواق الأسهم العالمية ، وجدد مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي ، بالرغم من الإجراءات التحفيزية الضخمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، بما يعني توفر أدلة قوية حول وتيرة انكماش الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع انخفاض بنسبة 8.0% خلال آذار/مارس من انخفاض بنسبة 0.5% فى شباط/فبراير ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع انخفاض بنسبة 4.9% من انخفاض بنسبة 0.4% فى الشهر السابق.

ويصدر بحلول الساعة 13:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع انكماش بمعدل 4.1 % خلال آذار/مارس من نمو بمعدل 0.6% فى شباط/فبراير ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 73.7% من 77.0% بالقراءة السابقة.