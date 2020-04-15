الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 5 أسابيع بفعل مخاوف الخسائر الفادحة للاقتصاد العالمي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الست جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف حيال الخسائر الفادحة للاقتصاد العالمي ، خاصة بعد التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي.
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 2.0% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 336.35 نقطة ، استنادا على آمال انحسار فيروس كورونا فى أوروبا.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الست جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات البيع لجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.
تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3.5% ، بسبب تضرر القطاع من استمرار هبوط أسعار النفط بالسوق العالمي.
بسبب جائحة فيروس كورونا قال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي خسر فعليا أكثر من 9 تريليون دولار أمريكي ،فى طريقه صوب تسجيل أكبر تراجع منذ الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.
توقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 3% فى عام 2020 ، بعدما كان يتوقع فى كانون الثاني/يناير الماضي زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 %.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 2.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 3.1% ، بدعم آمال تخفيف إجراءات العزل العام فى الولايات المتحدة.
فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.1% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.9% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 2.1 % ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 2.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.
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