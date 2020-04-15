شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينزل من أعلى مستوى فى 8 سنوات بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، لتنزل من أعلى مستوى فى ثماني سنوات ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.1% إلى 1,707.49$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,727.29$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,731.21$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو ثماني سنوات عند 1,747.43$ للأونصة ، بفضل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.6% ، ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 98.82 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المخاوف المتزايدة حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا ، عقب توقعات تسجيل الاقتصاد العالمي أكبر تراجع منذ الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بمعدل 3% خلال عام 2020 فى انهيار مذهل للأنشطة الصناعية والخدمية بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 7.89 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1017.59 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.