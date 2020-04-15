شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يقترب من منطقة مقاومة محورية – تحليل – 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.15% بما يعادل 3.87 نقطة ليستقر السهم عند سعر 183.99 دولار، ليقترب السهم من اختبار مستوى المقاومة المحوري 187.43، وذلك بالتزامن مع اقترابه أيضاً من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

Advertisements

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 187.43، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 168.02.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه