ماكدونالدز يقترب من منطقة مقاومة محورية – تحليل – 15-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.15% بما يعادل 3.87 نقطة ليستقر السهم عند سعر 183.99 دولار، ليقترب السهم من اختبار مستوى المقاومة المحوري 187.43، وذلك بالتزامن مع اقترابه أيضاً من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 187.43، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 168.02.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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