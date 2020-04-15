شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل – 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته المستمرة تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.24% بما يعادل 1.99 نقطة ويستقر عند سعر 48.92 دولار، وذلك أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 51.18.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد