شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل – 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته المستمرة تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.24% بما يعادل 1.99 نقطة ويستقر عند سعر 48.92 دولار، وذلك أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 51.18.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر كوكاكولا يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل – 15-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.