جي بي مورجان يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 15-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعاود السهم استقراره بهذا الانخفاض الأخير أدنى مستوى 98.40، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.74% بما يعادل -2.69 نقطة ليستقر عند سعر 95.50 دولار، نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 98.40، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 88.06.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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