جونسون آند جونسون يستعيد تعافيه – تحليل – 15-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جونسون آند جونسون (JNJ) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك بعدما استفاد من استناده لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه الزخم الإيجابي الذي ساعده على التعافي، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 4.48% بما يعادل 6.26 نقطة ليستقر عند سعر 146.03 دولار، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 137.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 154.13.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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