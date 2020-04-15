شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يقترب من مقاومة قوية – تحليل – 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.28% بما يعادل 2.76 نقطة ليستقر السهم عند سعر 123.91 دولار، ليقترب السهم بهذا الارتفاع من ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 126.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم 115.78. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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