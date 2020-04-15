شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة مواد البناء تتبرع بـ 1.3 مليون جنيه لدعم مكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أحمد عبد الحميد أن مجلس ادارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات قرر فى اجتماعه- الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس - إطلاق مبادرة بالتبرع لصالح أطباء الاستقبال فى القطاع الصحي بنحو مليون وثلاثمائة ألف جنيه بواقع 100 ألف لمبادرة الشراء الموحد التى يقودها اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي و400 ألف لصالح جمعية أهل مصر بالإضافة إلى مبادرة من شعبة الرخام والجرانيت برئاسة سيد اباظة نائب رئيس الغرفة ورئيس الشعبة وهي المبادرة التي جاءت بدايتها من ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر السابق ووصلت تبرعاتها الي 700 ألف جنيه فضلا عن عدد من المبادرات من الشعب النوعية بالغرفة لتصل اجمالى التبرعات لدعم المنظومة الصحية إلى أكثر من 1.3 مليون جنيه .

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وأكد رئيس مجلس ادارة الغرفة أن المجلس وافق بالإجماع على ضرورة المشاركة فى مساندة الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا تأكيدا لمبدأ المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص الوطني .

وقال إن توحيد الصفوف من منظمات أعمال ومجتمع مدني وحكومة أهم عامل من عوامل مواجهة الأزمة وتجاوزها، مشيرا إلى أن الغرفة وجميع اعضائها مستمرون فى دعم القطاع الصحي فى مواجهة وباء كورونا المستجد.