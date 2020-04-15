شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.89% خاسرا 60.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6813.67 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4% خاسرا 272.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6546.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 176.6 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفع 35 سهما، فيما تراجع 152 سهما.

وتراجع 19 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.20%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.42%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.77%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.02%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.35%.

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وجاء سهم "بحر العرب"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم طباعة وتغليف بنسبة 6.88%، ثم سهم فيبكو بنسبة 3.26%، فيما جاء سهم "أسمنت الشرقية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 8.44%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.17%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 4.96%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن صدور قرار مجلس الإدارة بتعيين مارك واينبرغر وهو عضو مجلس إدارة مستقل، عضوا فى لجنة المراجعة، كما تم تعيين لين لافرتى إلسنهانز وهى عضو مجلس إدارة مستقل وعضو حالى فى لجنة المراجعة، رئيسا للجنة.